Сводка Новостей
- США планируют выделить Украине $ 200 млн на военную помощь
- Брежнева показала грудь в декольте
- В Таиланде около 20 человек погибли в результате ДТП
- Холодницкий подтвердил прослушку у себя в кабинете: Думаю, что это какая-то провокация
- Средство для прослушивания в кабинете ХОЛОДНИЦЬКИЙ зафиксировал лишь нецензурные высказывания
|Парасюка заставили пройти осмотр при входе в Раду - ВИДЕО
|22.03.2018 12:15
|
"Если я сдам свой пистолет, не факт, что они потом с него не возьмут один шар, а потом куда-то подкинут"Народного депутата Владимира Парасюк заставили проходить осмотр при входе в Верховную Раду.
Фото: rian.com.ua
Однако сначала нардеп отказывался проходить соответствующую процедуру, передает LB.ua .
"Я не буду проходить осмотр. И не дал своих вещей, чтобы их проверили. И не дам! Пусть меняют закон, это нарушение моих полномочий как депутата. Если я сдам свой пистолет, не факт, что они потом с него не возьмут одну пулю , а потом куда-то подкинут " , - заявил он.
Журналисты стали свидетелями того, как Парасюк устроил драку на "рамке безопасности". Охрана не смогла остановить нардепа, который зашел в парламент без осмотра, как того предусматривает закон.
При этом Парасюк заверил, что сегодня пришло в Раду без пистолета.
Впоследствии Парасюка таки поймали и заставили снять ремень и показать содержимое сумки. Нардеп назвал это парламентским стриптизом.
Как сообщалось, 21 марта Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент , который узаконивает прохождения народными депутатами через раму металлоискателей.