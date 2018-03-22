Глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и внефракционнный нардеп Надежда Савченко не искали других исполнителей планируемых терактов, кроме военнослужащих 8-го полка спецназа, так как были уверены, что договорились с ними, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Луценко подчеркнул, что подозреваемым по этому делу сейчас является только Рубан Фото: rada.gov.ua Он подчеркнул, что подозреваемым сейчас является только Рубан."Благодаря тому, что офицеры Вооруженных сил полка специального назначения сообщили Службе безопасности Украины о разработанном плане террористических атак и государственного переворота, злоумышленники были уверены, что располагают серьезной военной силой, которая примет участие в запланированном ими покушении на конституционный строй в Украине, уничтожении высших должностных лиц государства и артиллерийском обстреле по центру украинской столицы. К счастью, других участников организаторы в связи с этим не подыскивали, ибо были уверены, чтобы они достигли договоренности с руководством 8-го полка спецназа", – заявил Луценко.15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Комитет признал представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест законными, достаточными и обоснованными.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение, но Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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