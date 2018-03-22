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|Средство для прослушивания в кабинете ХОЛОДНИЦЬКИЙ зафиксировал лишь нецензурные высказывания
|22.03.2018 12:23
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По информации СМИ, правоохранительные органы могут фальсифицировать записьСпециализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий пока не планирует уходить в отставку.
Назар Холодницкий. Фото: news.pn
Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на информированный источник.
"Это все очень его утомило, но так идти он не хочет" , - сказал источник. По его словам, Холодницкий может уйти с поста ближе к лету, когда все успокоится.
Собеседник сообщил, что прослушивающее устройство, обнаруженное в кабинете ХОЛОДНИЦЬКИЙ, ни на что не повлияет, поскольку там только нецензурные выражения, а фактов коррупции нет.
Источник добавил, что правоохранительные органы могут фальсифицировать запись и "придумать" преступление в отношении ХОЛОДНИЦЬКИЙ. Собеседник не сомневается, что в отношении руководства САП имеет место чистая провокация.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
В то же время д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.