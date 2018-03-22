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Средство для прослушивания в кабинете ХОЛОДНИЦЬКИЙ зафиксировал лишь нецензурные высказывания
22.03.2018 12:23
Средство для прослушивания в кабинете ХОЛОДНИЦЬКИЙ зафиксировал лишь нецензурные высказывания
По информации СМИ, правоохранительные органы могут фальсифицировать запись
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий пока не планирует уходить в отставку.
Средство для прослушивания в кабинете ХОЛОДНИЦЬКИЙ зафиксировал лишь нецензурные высказывания Назар Холодницкий. Фото: news.pn

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Это все очень его утомило, но так идти он не хочет" , - сказал источник. По его словам, Холодницкий может уйти с поста ближе к лету, когда все успокоится.

Собеседник сообщил, что прослушивающее устройство, обнаруженное в кабинете ХОЛОДНИЦЬКИЙ, ни на что не повлияет, поскольку там только нецензурные выражения, а фактов коррупции нет.

Источник добавил, что правоохранительные органы могут фальсифицировать запись и "придумать" преступление в отношении ХОЛОДНИЦЬКИЙ. Собеседник не сомневается, что в отношении руководства САП имеет место чистая провокация.

Напомним, что  в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды",  НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.

В то же время д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

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