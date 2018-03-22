Автобус съехал с дороги и перевернулся

"Двухэтажный автобус, перевозивший пассажиров домой в Саконнакхон с прогулки по Чантабури, столкнулся с грузовиком на извилистой дороге Накхон Ратчасима в среду вечером", - говорится в сообщении Bangkok Post .

В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево.

Водитель автобуса выжил и будет допрошен.