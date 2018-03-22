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|В Таиланде около 20 человек погибли в результате ДТП
|22.03.2018 12:30
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Автобус съехал с дороги и перевернулсяВ результате ДТП с автобусом на северо-востоке Таиланда погибли 19 человек и 35 ранены.
Фото: sputnik.kg
"Двухэтажный автобус, перевозивший пассажиров домой в Саконнакхон с прогулки по Чантабури, столкнулся с грузовиком на извилистой дороге Накхон Ратчасима в среду вечером", - говорится в сообщении Bangkok Post .
В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево.
Водитель автобуса выжил и будет допрошен.
Напомним, что в результате дорожно-транспортного происшествия на филиппинском острове Миндоро 19 человек погибли и 25 пострадали.
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