Шевчук восстановлен в должности главы Конституционного суда. Об этом стало известно от его советника.

"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к "КСУ" в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и Председателя Конституционного Суда Украины", - написал Невьядомский.

При этом официального комментария или сообщения от пресс-служб или официальных представителей каких-либо инстанций по данному поводу пока обнародовано не было.

Портнов по этому поводу также написал, что "сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к (пятому президенту Украины Петру - ред.) Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области".

Напомним, 14 мая председатель Конституционного Суда Станислав Шевчук был уволен с должности судьи и покинул пост председателя КСУ.



Позже Шевчук заявил, что не намерен признавать свое увольнение, назвав произошедшее "антиконституционным переворотом".



Новым главой КСУ стала 60-летняя судья родом из Донецка На

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