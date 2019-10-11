Сводка Новостей
- ОКРУЖНОЙ АДМИНСУД ВЕРНУЛ ШЕВЧУКУ КРЕСЛО ГЛАВЫ КСУ
- Битва за Боинг: развалится ли процесс по делу MH17? Heise
- Итоги пицца-марафона президента - у Зеленского нет реальной власти
- ГОД СО ДНЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОМОСА УКРАИНЕ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
- Портнов - так Портнов: Порошенко назвали "на дуэль" в прямом эфире
|ОКРУЖНОЙ АДМИНСУД ВЕРНУЛ ШЕВЧУКУ КРЕСЛО ГЛАВЫ КСУ
|11.10.2019 14:42
|
Шевчук восстановлен в должности главы Конституционного суда. Об этом стало известно от его советника.
"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к "КСУ" в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и Председателя Конституционного Суда Украины", - написал Невьядомский.
При этом официального комментария или сообщения от пресс-служб или официальных представителей каких-либо инстанций по данному поводу пока обнародовано не было.
Портнов по этому поводу также написал, что "сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к (пятому президенту Украины Петру - ред.) Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области".
Напомним, 14 мая председатель Конституционного Суда Станислав Шевчук был уволен с должности судьи и покинул пост председателя КСУ.