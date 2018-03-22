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Савченко: Буду ездить к европолитикам, а также пытаться всячески контактировать с врагом, чтобы забрать наших заложников
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22.03.2018 13:09
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что есть "два-три
пути" освобождения украинских заложников на Донбассе. Савченко:
Многие европейские политики заверили меня, что на протяжении трех
месяцев вопрос освобождения заложников на Донбассе имеет хорошие
шансы на решение Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Моя поездка
в Страсбург была направлена, чтобы показать европарламентариям все
возможные пути (освобождения заложников. – ). Их
два-три, я им их описала. Надеюсь, что между выборами, которые
состоялись в России и чемпионатом мира по футболу можно будет
реализовать эти ходы. Я верю, потому что многие европейские
политики заверили меня, что на протяжении трех месяцев это вопрос
имеет хорошие шансы на решение. Если будет нужно, я буду и
дальше ездить к европейским политикам, буду пытаться всячески
контактировать с врагом, чтобы забрать наших людей", – сказала
депутат.В октябре 2017 года Савченко в эфире программы "БАЦМАН"
главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявила, что за
полтора года ей удалось освбодить двух украинских заложников на
Донбассе.7 декабря 2016 года Савченко провела с главарями
боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким
встречу в Минске. Она утверждала, что ради освобождения
заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих
собеседниках "чертей не увидела". По словам
Плотницкого, обсуждалась возможность обмена пленными в
формате "всех на всех".26 декабря 2016 года Захарченко и Плотницкий
заявили, что по итогам встречи с нардепом Надеждой
Савченко в Минске, которая состоялась в начале декабря, они решили
передать ей двух украинских пленных – Анжелику Преснякову и
Ольгу Сворак. Утром 27 декабря 2016 года Преснякову и
Сворак передали руководителю украинского Центра освобождения
пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.
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