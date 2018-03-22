Россия распространяет дезинформацию по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт написала в своем Twitter.

"Соединенные Штаты и Великобритания правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за набег нервно-паралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности подражают знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко , допинг и т.д. ", - заявила Науерт.

Напомним, посольство Великобритании в Москве после брифинга МИД РФ для иностранных послов заявил, что Россия распространяет дезинформацию по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Как известно, МИД РФ собрало почти всех иностранных послов, чтобы рассказать свою точку зрения по ситуации с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери в Британии.

В России заявили, что либо британское правительство не способно защитить себя от теракта на собственной территории, или же сам является режиссером нападения на бывшего российского шпиона.

В МИД РФ также сообщили, что не исключают и того, что дело могло быть срежиссирована Вашингтоном.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.