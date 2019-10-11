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|Министр экономики Украины заявил, что не любит и не умеет читать книги и всем так рекомендует жить
|11.10.2019 15:01
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не любит читать книги, так как это "самообман". Об этом Милованов написал в своей колонке для
Кроме того, он добавил, что постоянно учится и создает новые научные статьи и образовательные курсы.
По мнению министра, заниматься образованием через чтение книг - это самообман.
Милованов родился 18 марта 1975 в Киеве. Окончил физико-математическую школу № 145 в Киеве. В 1997 году окончил Киевский политехнический институт по специальности "менеджмент".
В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне, и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.
В 2015 году член международного академического совета Киевской школы экономики, в 2016 году и. о. президента Киевской школы экономики, ныне её почётный президент.