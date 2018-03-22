Сводка Новостей
- В Словакии утвердили новый состав правительства
- "Конечная". Вышел тизер фильма с Марго Робби. Видео
- Савченко заявляет, что Тимошенко общалась с Захарченко
- Рада приняла постановление о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ
- Президент подписал закон о господдержке участников боевых действий при получении образования
|Луценко прямо из зала Рады запустил рекламу "террористов". Видео
|22.03.2018 13:25
|
Генеральный прокурор Юрий Луценко из зала Верховной Рады, где в зале слушается вопрос нардепа Надежды Савченко запустил рекламу "террористов".
Выступление Савченко в ответ на обвинения Луценко в Раде.
Поделитесь статьей с друзьями