Погода, Новости, загрузка...
Луценко прямо из зала Рады запустил рекламу "террористов". Видео
22.03.2018 13:25

Генеральный прокурор Юрий Луценко из зала Верховной Рады, где в зале слушается вопрос нардепа Надежды Савченко запустил рекламу "террористов". 

Луценко прямо из зала Рады запустил рекламу "террористов". Видео

 

 

Выступление Савченко в ответ на обвинения Луценко в Раде.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить