Генеральный прокурор Юрий Луценко из зала Верховной Рады, где в зале слушается вопрос нардепа Надежды Савченко запустил рекламу "террористов".

Выступление Савченко в ответ на обвинения Луценко в Раде.

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