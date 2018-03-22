Сводка Новостей
- В Словакии утвердили новый состав правительства
- "Конечная". Вышел тизер фильма с Марго Робби. Видео
- Савченко заявляет, что Тимошенко общалась с Захарченко
- Рада приняла постановление о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ
- Президент подписал закон о господдержке участников боевых действий при получении образования
|Пономарев показал взрослую дочь
|22.03.2018 13:26
|
Рівно о 12-05 , 20 років тому народилася моя Женя ! Ти дуже змінила мене і моє життя ! Хочу щоб ти знайшла свій найголовніший талант і розвинула його максимально ! Хочу щоб ти кохала і була коханою ! Хочу щоб була здоровою ! І цих хочу ще дуже багато ! * Головне - з Богом , Доню ! Люблю тебе *Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 20 Мар 2018 в 2:59 PDT
Дочь Евгению Пономареву родила его бывшая гражданская жена, продюсер Алена Мозговая.У него также есть сын Александр (2007) от второй супруги Виктории Мартынюк, с которой певец сейчас в разводе.
Поделитесь статьей с друзьями