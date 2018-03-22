Он заявил, что правоохранители не представили никаких материальных доказательств

Саркози считает все обвинения клеветой, сообщает газета LeFigaro.fr .

"Я обвинен без предъявления каких-либо материальных доказательств, а только по заявлениям Каддафи, его сына, его двоюродного брата, его пресс-секретаря, его бывшего премьер-министра и по заявлениям Зияда Такиеддина" , - утверждает экс-президент .

В свою очередь он заявил, что показания Каддафи и его семьи - клевета, а сообщение Такиеддина, который назвал себя посредником при передаче денег из Ливии - истинно.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году , в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Напомним, что 21 марта во Франции завершили допрос бывшего президента Николя Саркози. Допрос Саркози длился два дня - 20 и 21 марта с перерывом на отдых. Известно, что Саркози отпустили из-под стражи.