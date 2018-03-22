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Луценко: Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева
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22.03.2018 13:34
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко должна понести
ответственность за намерение организовать теракт в Киеве, заявил
генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко: Это был теракт,
направленный на свержение Украинского государства Фото: Leshchenko
/ Twitter "На сегодняшний день достоверно установлено из показаний
свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы
на Трухановом острове или на барже на Днепре и обстрелять центр
Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы
больше: депутаты или простые украинцы, которые тут находятся,
живут, работают? Ответ очевиден. Это был теракт, направленный на
свержение Украинского государства", – заявил он.Луценко
добавил, что Савченко должна понести ответственность.15
марта Луценко направил в Раду представления на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока Петра
Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из
сессионного зала парламента из-за "угрозы для
окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла
в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила,
что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее
готовится провокация.В ходе регламентного комитета Луценко заявил,
что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир
Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти
в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они
договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром
Захарченко.Комитет признал представления ГПУ на привлечение
Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и
арест законными, достаточными и
обоснованными.Рубана задержали 8 марта в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную
Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение, но Апелляционный суд Киева оставил Рубана под
стражей.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.
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