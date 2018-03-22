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В Госдуме сообщили о лишении аккредитации тех журналистов, которых отозвали их СМИ
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22.03.2018 13:41
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В Госдуме РФ Володин заявил, что СМИ имеют право отказаться от
работы в Госдуме Фото: duma.gov.ru По его словам, у некоторых
журналистов "пропуска отзываются".Володин подчеркнул, что решение
руководства СМИ об отказе работать в Госдуме – "это их
компетенция, их право".Агентство отмечает, что утром при входе в
здание Госдумы фамилии аккредитованных журналистов сверяли "с неким
машинописным списком", составленным, чтобы не пропускать
представителей тех СМИ, которые отозвали своих корреспондентов.21
марта работу с Госдумой РФ приостановили агентство
РБК и телеканал "Дождь". Сегодня к ним
присоединились радиостанция "Эхо Москвы" и
телеканал RTVI.Решения были приняты после того, как
парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла
нарушений в поведении председателя комитета по международным
делам Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в
домогательствах.О домогательствах со стороны
Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида
Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и
продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения
отвергал, называя их заказной акцией. Володин предлагал
журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить
работу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала,
что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения".
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