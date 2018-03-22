В Госдуме РФ Володин заявил, что СМИ имеют право отказаться от работы в Госдуме Фото: duma.gov.ru По его словам, у некоторых журналистов "пропуска отзываются".Володин подчеркнул, что решение руководства СМИ об отказе работать в Госдуме – "это их компетенция, их право".Агентство отмечает, что утром при входе в здание Госдумы фамилии аккредитованных журналистов сверяли "с неким машинописным списком", составленным, чтобы не пропускать представителей тех СМИ, которые отозвали своих корреспондентов.21 марта работу с Госдумой РФ приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Сегодня к ним присоединились радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI.Решения были приняты после того, как парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении председателя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах.О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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