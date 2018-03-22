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ОБСЕ продлил мандат миссии в Украине в апреле 2019
22.03.2018 13:43
ОБСЕ продлил мандат миссии в Украине в апреле 2019
Все государства Евросоюза, США и Канада поддержали это решение
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлил мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2019 года.
ОБСЕ продлил мандат миссии в Украине в апреле 2019 Фото: gettyimages.com

"Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины обнародовала свою объяснительную заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь" , - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter .

Все государства Евросоюза, США и Канада поддержали это решение.

Напомним, мониторинговая задача ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

СММ - это невооруженная гражданская задача, которая работает во всех регионах Украины. Ее основные задачи - беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также помогать диалогу между всеми сторонами конфликта. Деятельность миссии в основном сосредоточена на Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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