Все государства Евросоюза, США и Канада поддержали это решение

"Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины обнародовала свою объяснительную заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь" , - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter .

Все государства Евросоюза, США и Канада поддержали это решение.

Напомним, мониторинговая задача ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.