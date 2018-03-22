Михаил Подоляк

Насколько я понимаю, прямо сейчас происходит повторное формирование... ресурсного "антипрезидентского фронта". Но начну с циркового "савченковского".

Что несколько смущает сегодня?

Явные сценарные проколы.

Представление слишком "литературное" (не спец-операционное), построено больше на эмоциональных эскападах и актерских талантах генпрокурора, а также совсем не вызывает общественого страха.

Такое себе лайт-шоу в прямом эфире. И все бы ничего.

Но Савченко вдруг неожиданно и мощно накануне атакует... Тимошенко.

Пытаясь намертво привязать ее к ордлошному Захарченко и добивая "вечной" близостью к Путину.

Это, как я понимаю, вполне мог быть жесткий и оправданный технологический ход, учитывая рейтинговые позиции Юлии Владимировны.

В глаза, правда, тут же бросается некая странность - "почему ручные хейтеры АП и их сетевые друзья продолжают жестко и смачно атаковать саму Савченко и совсем игнорируют ее разрушительные атаки на Тимошенко"?

Что не так в сценарии?...

Почему "система автоматического распространения правильных тезисов" не переключилась на бОльшее электорально зло и продолжила истерить по случайному субъекту?

Непонятно также и "ант-тимошенковское" поведение Савченко.

Это постановочное или все-таки экспромт?

Если постановочное, то как это ложится в "согласованную pr-концепцию" про-русскости и Савченко, и Тимошенко? Один агент пожирает другого агента?...

Если же это экспромтность и Савченко по своей инициативе атакует Тимошенко, значит она просто неприкаянная глупая душа, которая ищет выход.

Но тогда контрразведка точно должна знать, что это за проект и кто его финансирует.

Так как это внутреннее. Опять же, сценарно странно выглядит крайне нежное отношение к Савченко той части парламента, которая считается пророссийской - Оппоблок и Рабинович/оркестр. На мой взгляд, все это слишком уж шизофренично...

В это время сама Юлия Владимровна, судя по всему, проводит активные заграничные консультации...

Прямо сейчас на земле обетованой проходит представительское "креативное совещание" под водительством... Игоря Валерьевича Коломойского.

Его мотивы очевидны. Личное. "Около-приватовский" судебный процесс в Британии сильно осложняет жизнь ему и его заграничным активам.

Глобальное.

Он очень хорошо понимает, что неуправляемая президентская кампания, к которой сейчас все идет, практически уничтожит здесь базовый (для него) регион и превратит в неприкаянного парня.

Жить есть где, но понты-то здесь.

И не только Коломойский это понимает...

По большому счету, уже можно прибросать примерный сценарий игры в "анти-ПА", существенные корреляции в который внес резкий рост рейтинга Тимошенко... Простой путь.

Продавливание досрочных президентских.

Выкуп с рынка всех потенциальных оппонетов Юлии Владимировны.

Консолидация под нее ресурсов. И перекупка админресурса, который до сих пор имеется у НарФронта.

Особенно МВД, Минюста и квотников в ОВК.

Вопрос пока только один - кто гарант только этого?...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира