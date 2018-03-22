По словам правоохранителей, мужчина направлялся в центр Киева с тротиловой шашкой весом около 100 граммов, 100 граммами пластида, запалами УЗРГМ и детонаторами. Мужчина направлялся в центр города Фото: npu.gov.ua "Сегодня около 6.00 на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города", – заявили в полиции.В рюкзаке привлекшего внимание правоохранителей пассажира нашли тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты) и детонаторы.Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что задержанный – уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице."Изъятого довольно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Итак, когда полицию критикуют за усиление мер безопасности, напоминаю, что мы это делаем для предотвращения страшных трагедий. Еще раз призываю быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не предпринимать самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать о таких фактах в полицию", – подчеркнул Крищенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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