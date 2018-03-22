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В Чехии шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе
22.03.2018 13:51
В Чехии шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе
Количество пострадавших не уточняется
На химическом предприятии в чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв.
В Чехии шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе Фото: idnes.cz

Об этом сообщает Radio Praha .

Погибли по меньшей мере шесть человек, также есть пострадавшие, их количество пока не уточняется.

Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetrol.

Напомним, в начале февраля в Восточном Китае произошел взрыв на химическом заводе , в результате один человек погиб, шестеро получили ранения, один пропал без вести.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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