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Зета-Джонс показала, как изменилась со временем их с Дугласом семья
22.03.2018 13:57
Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс, жена актера Майкла Дугласа, показала нынешний и архивный снимки своей семьи. Зета-Джонс: Как бежит время!  Фото: catherinezetajones / Instagram "Как бежит время! Возле нашего коттеджа в Канаде", – написала она.

As time goes by! Outside our cottage in Canada. *

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 17 Мар 2018 в 7:07 PDT
Зета-Джонс и Дуглас поженились 18 ноября 2000 года. У актеров день рождения в один день, с разницей в 25 лет. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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