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|Зета-Джонс показала, как изменилась со временем их с Дугласом семья
|22.03.2018 13:57
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As time goes by! Outside our cottage in Canada. *Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 17 Мар 2018 в 7:07 PDT
Зета-Джонс и Дуглас поженились 18 ноября 2000 года. У актеров день рождения в один день, с разницей в 25 лет.
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