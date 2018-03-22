Закон вступает в силу с 1 января 2019

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Закон обеспечивает единые принципы предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях участникам боевых действий, людям с инвалидностью вследствие войны и детям.

Помощь будет оказываться в виде полной или частичной оплаты обучения, льготных досрочных кредитов для получения образования, социальной стипендии, бесплатного обеспечения учебниками, бесплатного доступа к интернету, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях, бесплатного проживания в общежитии и других мероприятий.