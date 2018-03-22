По словам Савченко, Тимошенко хотела, чтобы ее поддержал Донбасс

"Во второй раз, когда я уехала из Захарченко и плотницких на переговоры, чтобы можно было поговорить непосредственно об увольнении людей (как это в 2014 году было - можно было отдавать и возвращать людей) - я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постарался этого избежать и осудила меня за то, что я общалась " , - рассказала Савченко, сообщает УНИАН .

"На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым" Батькивщина "все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души" , - отметила народный депутат.