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|Савченко заявляет, что Тимошенко общалась с Захарченко
|22.03.2018 14:14
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По словам Савченко, Тимошенко хотела, чтобы ее поддержал ДонбассНародный депутат Надежда Савченко заявила, что руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко общалась с главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченко.
Фото: ukrafoto
"Во второй раз, когда я уехала из Захарченко и плотницких на переговоры, чтобы можно было поговорить непосредственно об увольнении людей (как это в 2014 году было - можно было отдавать и возвращать людей) - я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постарался этого избежать и осудила меня за то, что я общалась " , - рассказала Савченко, сообщает УНИАН .
"На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым" Батькивщина "все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души" , - отметила народный депутат.
Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законным снятие с нее неприкосновенности , ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.
Добавим, что Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео как Надежда Савченко обсуждает теракты в центре Киева.
Отметим, что, по словам Луценко, Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали набег на кортеж президента Украины с использованием крупнокалиберной винтовки.