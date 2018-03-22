В Словакии утвердили новый состав правительства Его возглавил вице-премьер-министр Петер Пеллегрини Президент Словакии Андрей Киска назначил новое правительство во главе с Петером Пеллегрини после отставки премьер-министра Роберта Фицо, связанной с убийством журналиста Яна Куцяк. Об этом сообщает ABC News . "Президент Андрей Косичка в четверг привел к присяге образован тремя партиями (коалиции - ред.) Кабинет министров под руководством бывшего вице-премьера Петера Пеллегрини", - говорится в сообщении. Напомним, 15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналистов-расследователей и угрозу новых выборов. Тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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