За проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов
президента РФ в Крыму и Севастополе проголосовало 255 нардепов. В
заявлении говорится, что результаты незаконного голосования в Крыму
являются ничтожными "За" проголосовало 255 нардепов,
"против" – никто."Организация оккупационной российской
администрацией в рамках выборов президента Российской Федерации
голосования на временно оккупированной территории Украины –-
Автономной Республике Крым и городе Севастополь – является
противоправной. Результаты этого незаконного голосования
являются ничтожными и не имеют никаких правовых
последствий", – говорится в заявлении.Отмечается, что
существенные ограничения избирательных прав граждан, создание
неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, а
также неправомерное зачисление более 1 млн голосов из временно
оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь
существенно искажают результаты голосования, ставя под сомнение их
легитимность."Верховная Рада Украины призывает международное
общество применять дополнительные санкции против Российской
Федерации и персональные санкции (ограничения) к лицам, причастным
к организации и проведению незаконного голосования на выборах
президента Российской Федерации на временно оккупированной
территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также
причастным к систематическим нарушениям основных прав и свобод
человека на временно оккупированной территории Украины", –
заявили в Раде.Новость дополняется...
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