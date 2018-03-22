Подозревают представителей НАБУ

Об этом Холодницкий заявил в Брюсселе журналисту программы " Схемы ".

"Было найдено аппарат, похожий на тот, который используется для прослушивания" , - заявил руководитель САП.

Он отметил, что не знает, кому принадлежит обнаружен 6 марта устройство, и сейчас ждет ответа на это у правоохранительных органов.

Также Холодницкий отметил, что информация о том, что жучок поставили представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является провокацией.