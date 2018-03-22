Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

"Усміхнися мені". Яремчук исполнила песню своего отца
22.03.2018 14:45
Украинская певица Мария Яремчук исполнила песню, которую пел ее отец Назарий Яремчук. Мария Яремчук: Отцовские вибрации Фото: m_yaremchuk / Instagram Пост она опубликовала в Instagram."Отцовские вибрации", – написала она.

father’s vibes #країнафмlive #усміхнисямені

Публикация от * MARIYA YAREMCHUK (@m * yaremchuk) 21 Мар 2018 в 4:02 PDT
Мария – младшая дочь Назария Яремчука от его второго брака. Она родилась 2 марта 1993 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить