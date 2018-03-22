В МИД считают, что уже ЕС головную боль с венграми

По ее словам, Венгрия осталась недовольна условиями Трианонского договора, заключенного после окончания Первой мировой войны, и "это ей болит".

"Разделение Австро-Венгерской империи. Сто лет. В котором, в следующем году? Это все имперское мышление. Как они были разделены на условиях настоящего договора, и сколько осталось территории от Венгрии, и где остались венгры? Все это болит" , - сказала Зеркаль, сообщает канал "Прямой" .

По мнению Зеркаль, еще хуже Венгрия ведет себя в Словакии.

"Они настаивают на том, что им также нужна автономия и обучение только на венгерском языке" , - резюмировала она.

Зеркаль считает, что поведение Венгрии "причиняет головную боль» не только Украины, но и Евросоюза.

"На мой взгляд, уже ЕС головную боль с венграми. Они, конечно, имеют головную боль и с поляками также и их это очень смущает. Потому что это новые страны, должны создавать все основные функции правовых государств. А это происходит совсем не так, как оно планировалось. И здесь будет решаться, я думаю, комплексно вопрос, а не только по Орбану. я думаю, что здесь много нового мы увидим " , - сказала заместитель министра иностранных дел.

Напомним, что м инистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО , который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Также Сийярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово.