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|Рада признала Путина президентом России в целом
|22.03.2018 14:52
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Верховная Рада признала противоправным голосование за президента Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. "За" соответствующее постановление № 8168-1 проголосовали 255 народных депутатов.
Верховная Рада утвердила заявление в связи с проведением голосования за президента России во временно оккупированном Крыму. Председателю ВРУ поручили довести текст заявления до сведения парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.
Верховная Рада заявила, что организация российской администрацией выборов президента РФ в Крыму противоправна. Это не может быть свидетельством изменения статуса Крыма на любой другой кроме прописанного в Конституции Украины.
"Существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление свыше 1 млн. голосов из временно оккупированных Крыма и Севастополя существенно искажают результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность", - говорится в заявлении.
Кроме того, Рада призвала международное общество применять дополнительные санкции против России и персональные санкции против причастных к организации выборов на территории аннексированного Крыма.
Постановление вступает в силу в день его принятия.
Ранее МИД Украины призвал парламент признать нелегитимными выборы в Крыму, а не в России в целом.