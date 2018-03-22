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В ГФС предупредили о рассылке писем от ее имени с вредоносными программами
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22.03.2018 14:53
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В Государственной фискальной службе просят налогоплательщиков при
получении писем внимательно испытывать достоверность электронных
адресов отправителя. Значительное количество спам-рассылок писем
зафиксировано 21 марта Фото: EPA Отмечается, что значительное
количество спам-рассылок писем зафиксировано 21 марта. К
уведомлениям якобы от ГФС прилагается файл, содержащий вредоносное
программное обеспечение."Учитывая это, сообщаем, что отправка
спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют
никакого отношения к Государственной фискальной службе", –
сказано в сообщении. ГФС просит налогоплательщиков внимательно
читать электронный адрес отправителя и испытывать его
достоверность.27 июня 2017 года в Украине была зафиксирована
масштабная кибератака, "вирус-вымогатель" парализовал
работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых
организациях, почтовых службах, государственных
учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком
диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A.В
киберполиции Украины заявляли, что атака началась из-за
обновлений программы электронного документооборота M.E.Doc. 28
июня об этом механизме заражения сообщили в
Microsoft.Разработчики программы утверждали, что заявления
киберполиции – ошибочны. Руководитель
компании-разработчика M.E.Doc Олеся Линник сказала, что
их программное обеспечение не распространяет вирус
Petya и что сама компания пострадала от кибератаки.4 июля в
киберполиции заявили, что разработчикам M.E.Doc могут
предъявить обвинения в связи с распространением вируса.Только
5 июля представители M.E.Doc признали, что именно их
программное обеспечение использовали для распространения
"вируса-вымогателя" Petya.
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