Изменения поддержали 256 народных депутатов

Соответствующий законопроект (№8151) о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений поддержали 256 народных депутатов, пишет " Общественное ".

Ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства, а также ходатайство следователя или прокурора о применении меры пресечения можно будет подавать в локальный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Обыски будут проводиться на основании решения следственного судьи местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Соответствующие изменения вносятся в ст.132, ст.184 и ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, 15 марта Верховная Рада отклонила законопроект №7547 , который должен был отменить поправки в Уголовный процессуальный кодекс, угрожающие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Ранее председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в Уголовно процесульного кодекса до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Князев рассказал, что согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно по областных главков полиции.