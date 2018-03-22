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|Рада приняла изменения в Уголовный процессуальный кодекс для упрощения работы следственных
|22.03.2018 14:54
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Изменения поддержали 256 народных депутатовОрганы досудебного следствия смогут обращаться в местные суды, не обязательно по месту регистрации своей юридического лица, с ходатайствами об уголовном производстве, обыски и избрании меры пресечения.
Соответствующий законопроект (№8151) о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений поддержали 256 народных депутатов, пишет " Общественное ".
Ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства, а также ходатайство следователя или прокурора о применении меры пресечения можно будет подавать в локальный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.
Обыски будут проводиться на основании решения следственного судьи местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.
Соответствующие изменения вносятся в ст.132, ст.184 и ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, 15 марта Верховная Рада отклонила законопроект №7547 , который должен был отменить поправки в Уголовный процессуальный кодекс, угрожающие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.
Ранее председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в Уголовно процесульного кодекса до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.
Князев рассказал, что согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно по областных главков полиции.
Он пояснил, что в частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности.