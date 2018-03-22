Верховная Рада в ходе утреннего заседания разрешила привлечь внефракционного нардепа Надежду Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. Члены фракции Оппозиционного блока голосовали "против". Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. После заседания ее задержали Фото: ЧЕСНО / Twitter Итоги голосования за дачу согласия на привлечение Савченко к уголовной ответственности таковы: Блок Петра Порошенко – 116;

"Народный фронт" – 72;

Оппозиционный блок – 0;

"Самопоміч" – 24;

"Відродження" – шесть;

Радикальная партия – 20;

"Батьківщина" – 14;

"Воля народу" – 18;

внефракционные – 31. Против проголосовало восемь парламентариев: народные депутаты от Оппозиционного блока Михаил Добкин, Нестор Шуфрич, Евгений Балицкий, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма, нардеп от Блока Петра Порошенко Вадим Кривохатько, внефракционный Евгений Мураев.Итоги голосования за дачу согласия на задержание Савченко: Блок Петра Порошенко – 115;

"Народный фронт" – 70;

Оппозиционный блок – 0;

"Самопоміч" – 23;

"Відродження" – три;

Радикальная партия – 20;

"Батьківщина" – 11;

"Воля народу" – восемь;

внефракционные – 27. Против выступили народные депутаты от Оппозиционного блока Добкин, Шуфрич, Балицкий, Рабинович, Скорик, Шурма, а также Вадим Новинский, нардепы от Блока Петра Порошенко Кривохатько и Аркадий Корнацкий, внефракционный Евгений Мураев и народный депутат из группы "Відродження" Василий Гуляев.Итоги голосования за дачу согласия на арест Савченко таковы: Блок Петра Порошенко – 110;

"Народный фронт" – 70;

Оппозиционный блок – 0;

"Самопоміч" – 23;

"Відродження" – три;

Радикальная партия – 20;

"Батьківщина" – 10;

"Воля народу" – восемь;

внефракционные – 24. Не поддержали это представление Добкин, Шуфрич, Балицкий, Рабинович, Скорик, Шурма, Новинский, Кривохатько, Корнацкий и Мураев.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе сегодняшнего заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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