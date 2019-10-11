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|Мир покинул старейший одесский монах
|11.10.2019 16:16
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9 октября на 88-м году жизни скончался старейший монах одесского Свято-Успенского мужского монастыря схиигумен Амфилохий (Спиридон Николаевич Сеницару).
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии Украинской православной церкви.
Родился будущий старец 31 декабря 1931 года в селе Петросы Фалештского района Молдавской ССР в простой крестьянской семье, получил начальное образование в сельской школе и начал работать с самых юных лет, разделяя с родителями всю тяжесть крестьянского труда. После службы в рядах Советской армии парень принял решение посвятить жизнь Богу и с 1957 года подвизался в монашеских обителях — сначала у себя на родине, а затем, с 1968 года, в Свято–Успенском монастыре Одессы.