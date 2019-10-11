9 октября на 88-м году жизни скончался старейший монах одесского Свято-Успенского мужского монастыря схиигумен Амфилохий (Спиридон Николаевич Сеницару). Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии Украинской православной церкви. Родился будущий старец 31 декабря 1931 года в селе Петросы Фалештского района Молдавской ССР в простой крестьянской семье, получил начальное образование в сельской школе и начал работать с самых юных лет, разделяя с родителями всю тяжесть крестьянского труда. После службы в рядах Советской армии парень принял решение посвятить жизнь Богу и с 1957 года подвизался в монашеских обителях — сначала у себя на родине, а затем, с 1968 года, в Свято–Успенском монастыре Одессы. 23 марта 1969 года Спиридон был пострижен в монашество с именем Евфимий (монашеский постриг совершил ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Агафангел — впоследствии митрополит Одесский и Измаильский УПЦ). А 8 мая 1974-го митрополит Одесский и Херсонский Сергий рукоположил монаха Евфимия в сан иеродиакона. 16 февраля 1990 года отец Евфимий был призван к священническому служению и долгие годы совмещал его с аскетическими подвигами.



3 марта 2007 года состоялся постриг старца в великую схиму (высшая ступень монашества) с наречением имени Амфилохий в честь одного из почаевских святых.



«Будучи немощным телом, отец Амфилохий был преисполнен силы духа, пребывая в молитве, часто исповедуясь и причащаясь святых Христовых Тайн. Его мудрые наставления и детская простота, соединённая с подвижнической жизнью, снискали ему уважение братии обители и любовь многочисленных духовных чад. В последнее время обострившееся заболевание приковало его к постели, но даже находясь на одре болезни и испытывая тяжелые страдания, отец схиигумен укреплял себя молитвой и обращением к Богу», — рассказали в Одесской епархии УПЦ.







Чин монашеского погребения почившего старца должен был пройти 11 октября после утренней божественной литургии.



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