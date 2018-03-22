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Кейтлин Дженнер удалила новообразование на носу
22.03.2018 15:25
Американская трансгендерная телезвезда Кейтлин Дженнер обнародовала фото, сделанное после операции. Кейтлин Дженнер: Всегда используйте солнцезащитный крем! Фото: caitlynjenner / Instagram "Недавно мне пришлось удалить какое-то солнечное повреждение на носу. Всегда используйте солнцезащитный крем!" – написала она.

I recently had to get some sun damage removed from my nose. PSA- always wear your sunblock!

Публикация от Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) 20 Мар 2018 в 11:04 PDT
Кейтлин Дженнер ранее была мужчиной Брюсом Дженнером. Он родился 28 октября 1949 года. Брюс Дженнер занимался спортом, стал олимпийским чемпионом по легкой атлетике.Модели Кендалл и Кайли Дженнер – дочери Брюса Дженнера от бизнесвумен Крис Дженнер.

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