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|Кейтлин Дженнер удалила новообразование на носу
|22.03.2018 15:25
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I recently had to get some sun damage removed from my nose. PSA- always wear your sunblock!Публикация от Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) 20 Мар 2018 в 11:04 PDT
Кейтлин Дженнер ранее была мужчиной Брюсом Дженнером. Он родился 28 октября 1949 года. Брюс Дженнер занимался спортом, стал олимпийским чемпионом по легкой атлетике.Модели Кендалл и Кайли Дженнер – дочери Брюса Дженнера от бизнесвумен Крис Дженнер.
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