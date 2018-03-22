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Onuka выпустила альбом Mozaїka
22.03.2018 15:33
Украинская группа Onuka обнародовала свой новый альбом.   | В альбом Mozaїka вошли треки на украинском и английском языках Фото: ONUKA / Facebook Треки выложили в открытом доступе в аккаунте коллектива в SoundCloud.Лонгплей включает в себя 10 треков на украинском и английском языках.
Украинская электро-фолк-группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka ("Внучка") обязан деду солистки группы Наты Жижченко – Александру Шленчику – известному мастеру фольклорных музыкальных инструментов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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