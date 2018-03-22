Во Львовском городском совете сообщили, что вывешивать красно-черный флаг Организации украинских националистов будут на флагштоках возле городского совета и районных администраций города рядом с сине-желтым флагом. За утверждение порядка использования красно-черного флага ОУН проголосовали 59 депутатов Львовского городского совета Фото: ЕРА (архив) Отмечается, что флаг национально-освободительной борьбы украинского народа будет вывешиваться на флагштоках возле городского совета и районных администраций города рядом с сине-желтым флагом.За соответствующее решение проголосовало 59 депутатов. Флаги во Львове будут вывешивать 1 января, 3 февраля, 5 марта, 21 мая, в четвертую неделю мая, 14-го, 30 июня, 30 июля и 14 октября. Фото: Скриншот / Львівська міська рада 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, признающий таковыми все организации, боровшиеся в ХХ веке за независимость Украины, в том числе Украинскую повстанческую армию.30 января 2018 года Львовский облсовет утвердил порядок использования красно-черного флага, согласно которому его рекомендовали вывешивать возле здания Львовского областного совета и на административных зданиях, в которых размещены органы местного самоуправления, девять раз в году.15 марта Львовский горсовет рекомендовал использовать во Львове красно-черный флаг для чествования героев национально-освободительной борьбы, но вывешивать в городе в эти дни будут только государственный флаг Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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