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|Во Львове утвердили 9 дат, когда будут вывешивать красно-черный флаг
|22.03.2018 15:41
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Фото: Скриншот / Львівська міська рада
9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, признающий таковыми все организации, боровшиеся в ХХ веке за независимость Украины, в том числе Украинскую повстанческую армию.30 января 2018 года Львовский облсовет утвердил порядок использования красно-черного флага, согласно которому его рекомендовали вывешивать возле здания Львовского областного совета и на административных зданиях, в которых размещены органы местного самоуправления, девять раз в году.15 марта Львовский горсовет рекомендовал использовать во Львове красно-черный флаг для чествования героев национально-освободительной борьбы, но вывешивать в городе в эти дни будут только государственный флаг Украины.
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