Сводка Новостей
- Стали известны детали предложения Супрун взятки
- Саркози назвал ложью выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях и связях с Каддафи
- Генпрокуратура хочет просить суд арестовать Савченко без альтернативы залога
- Мужчина, задержанный со взрывчаткой в киевском метро жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии Саакашвили - Антон Геращенко
- На Львовщине волонтерам удалось спасти сотни аистов от холода
|На Львовщине волонтерам удалось спасти сотни аистов от холода
|22.03.2018 15:42
|
Волонтеры привезли сено для теплой подстилки и мелкую рыбу и курятинуНебезразличные львовяне помогли сотни аистов пережить непогоду в марте.
Фото: zak-kor.net
Птицы пытаются спасаться от морозов на свалке города Новояворовск - туда они прилетели в поисках пищи, пишет " Общественное ".
Волонтеры привезли сено для теплой подстилки и мелкую рыбу и курятину. Деньги на спасение аистов собрали в соцсети Фейсбук - за сутки украинцы перечислили общественной инициативе "Аист" около 50000 гривен.
Напомним, в январе сотрудники ДержНС освободили раненого лебедя из льда на реке Тагамлык, у поселка Машевка.
Поделитесь статьей с друзьями