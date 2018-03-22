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На Львовщине волонтерам удалось спасти сотни аистов от холода
22.03.2018 15:42
На Львовщине волонтерам удалось спасти сотни аистов от холода
Волонтеры привезли сено для теплой подстилки и мелкую рыбу и курятину
Небезразличные львовяне помогли сотни аистов пережить непогоду в марте.
На Львовщине волонтерам удалось спасти сотни аистов от холода Фото: zak-kor.net

Птицы пытаются спасаться от морозов на свалке города Новояворовск - туда они прилетели в поисках пищи, пишет " Общественное ".

Волонтеры привезли сено для теплой подстилки и мелкую рыбу и курятину. Деньги на спасение аистов собрали в соцсети Фейсбук - за сутки украинцы перечислили общественной инициативе "Аист" около 50000 гривен.

Напомним, в январе сотрудники ДержНС освободили раненого лебедя из льда на реке Тагамлык, у поселка Машевка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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