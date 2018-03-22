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|Мужчина, задержанный со взрывчаткой в киевском метро жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии Саакашвили - Антон Геращенко
|22.03.2018 15:49
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https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1661834290569258
Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку, 100 г пластида и детонаторы.
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