 Весна пришла: в генпрокуратуру вызвали Лукаш, уточнить подозрение - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Весна пришла: в генпрокуратуру вызвали Лукаш, уточнить подозрение
11.10.2019 16:35

Генеральная прокуратура повесткой вызывает на 17 октября экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш для вручения уточненного подозрения. Об этом сообщила сама Елена Лукаш. 

Весна пришла: в генпрокуратуру вызвали Лукаш, уточнить подозрение

"Друзья мои! 
 

 

У меня просто замечательные новости. 
 

 

Весна таки пришла. 

 

 

17 октября я отправлюсь в Генеральную прокуратуру и получу уточненное подозрение.

 

Да-да. Пришло время ответить за «похищенные средства на исследования по евроинтеграции». 

 

По всей строгости закона и со всеми неизвестными мне «соучастниками». 

 

Как я такое люблю! 
 

 

Какой сильный ход, мсье Рябошапка ! 

 

Напомню, что первоначально подозрение мне было состряпано 28 мая 2015 года. 
 

 

Правда, уведомили о нем не меня и защиту. Первым делом ГПУ посчитало необходимым уведомить… госпожу Верховного представителя ЕС Могерини. С отметкой «конфиденциально». 

 

 

Так появилась моя «конфиденциальная пидозра». 

 

 

Для того, чтоб ЕС не снимал с меня придуманные для унижения и расправы санкции.

 

 

Потом была «блестящая операция» по моему задержанию, немного тюрьмы, залог и масса выигранных у ГПУ и ее функционеров судов.

 

 

Рядом были прекрасные друзья и тома хлама из ГПУ. 

 

Шли годы. 
 

 

Имущества в ЕС никто не нашел. Санкции были сняты. Дело пылилось на полках, переезжая то в САП, то в НАБУ, то в опять в ГПУ….. Но закрывать его боялись все причастные.

 

 

Само следствие было приостановлено именно ГПУ с высокой целью получения международно-правовой помощи из Канады. 

 

 

Не спрашивайте меня: что там в Канаде? Я не знаю. Обычная процессуальная уловка, чтоб дело не закрывать. 

 

Дошло до того, что даже Луценко пришлось публично заявить, что у Генеральной прокуратуры недостаточно доказательств для предъявления мне обвинения, и его замы отказываются что-либо подписывать в отношении меня. 

 

 

Короче.

 

 

Искали и ловили меня с 2014 года при Махницком, Яреме, Шокине, Севруке, Луценко, но нашли при Рябошапке. 

 

 

Ну и славно.

 

 

Весна таки пришла.

 

 

До встречи, новая команда." - Заявила Елена Лукаш.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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