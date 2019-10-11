Весна пришла: в генпрокуратуру вызвали Лукаш, уточнить подозрение
11.10.2019 16:35
Генеральная прокуратура повесткой вызывает на 17 октября экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш для вручения уточненного подозрения. Об этом сообщила сама Елена Лукаш.
"Друзья мои!
У меня просто замечательные новости.
Весна таки пришла.
17 октября я отправлюсь в Генеральную прокуратуру и получу уточненное подозрение.
Да-да. Пришло время ответить за «похищенные средства на исследования по евроинтеграции».
По всей строгости закона и со всеми неизвестными мне «соучастниками».
Как я такое люблю!
Какой сильный ход, мсье Рябошапка !
Напомню, что первоначально подозрение мне было состряпано 28 мая 2015 года.
Правда, уведомили о нем не меня и защиту. Первым делом ГПУ посчитало необходимым уведомить… госпожу Верховного представителя ЕС Могерини. С отметкой «конфиденциально».
Так появилась моя «конфиденциальная пидозра».
Для того, чтоб ЕС не снимал с меня придуманные для унижения и расправы санкции.
Потом была «блестящая операция» по моему задержанию, немного тюрьмы, залог и масса выигранных у ГПУ и ее функционеров судов.
Рядом были прекрасные друзья и тома хлама из ГПУ.
Шли годы.
Имущества в ЕС никто не нашел. Санкции были сняты. Дело пылилось на полках, переезжая то в САП, то в НАБУ, то в опять в ГПУ….. Но закрывать его боялись все причастные.
Само следствие было приостановлено именно ГПУ с высокой целью получения международно-правовой помощи из Канады.
Не спрашивайте меня: что там в Канаде? Я не знаю. Обычная процессуальная уловка, чтоб дело не закрывать.
Дошло до того, что даже Луценко пришлось публично заявить, что у Генеральной прокуратуры недостаточно доказательств для предъявления мне обвинения, и его замы отказываются что-либо подписывать в отношении меня.
Короче.
Искали и ловили меня с 2014 года при Махницком, Яреме, Шокине, Севруке, Луценко, но нашли при Рябошапке.
Ну и славно.
Весна таки пришла.
До встречи, новая команда." - Заявила Елена Лукаш.