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Саркози назвал ложью выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях и связях с Каддафи
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22.03.2018 15:57
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По словам экс-президента Франции Николя Саркози он не получал денег
и не заключал сделок с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи на
лоббирование интересов ливийских властей. Саркози отвергает
предъявленные ему обвинения Фото: ЕРА По словам экс-президента он
не получал денег и не заключал сделок с Каддафи на лоббирование
интересов ливийских властей.Саркози утверждает, якобы именно он
добился "мандата ООН, чтобы нанести удар" по ливийскому режиму, а
без его участия, режим Каддафи все еще существовал бы.Бывший
французский руководитель отрицает и
заявления франко-ливанского бизнесмена Зияда Такидина о
наличии доказательств в получении Саркози денег. 20 марта
бывшего президента Франции задержали для дачи
показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией,
незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии
ливийских государственных средств. 22 марта Саркози
предъявили обвинения и отпустили домой. Против
него планирует свидетельствовать сын убитого ливийского
диктатора Каддафи Сейф аль-Ислам. Саркози был главой государства с
2005 года по 2012-й.В апреле 2012 года французское
издание Mediapart опубликовало документы, в которых
говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды
президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили
Такиеддина.Он рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007
года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент
был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два
раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один
раз – лично кандидату в президенты.
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