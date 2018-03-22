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|Стали известны детали предложения Супрун взятки
|22.03.2018 15:58
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И.О. министра подала заявление в НАБУ более года назадИ.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагал взятку в виде квартиры в городе Вишневом Киево-Святошинского района депутат Чабанивский сельского совета - помощник нардепа Олега Ляшко Александр Богачев и мэр Вишневого Илья Диков.
Ульяна Супрун. Фото: УНИАН
Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева по поводу доступа к банковским документов инвестфонда "Миглиори" и ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" со ссылкой на заявление Супрун.
Еще 25 января прошлого года Супрун написала заявление о предложении ей неправомерной выгоды в Национальное антикоррупционное бюро. По словам руководителя Министерства здравоохранения, упомянутые выше лица предложили ей неправомерную выгоду в виде однокомнатной квартиры в ЖК "Акварели 2" по ул. Образования, 19 в городе Вишневом Киево-Святошинского района Киевской области. Площадь квартиры - 44,56 кв. м, стоимость - около 490 тыс. грн.
За это Супрун должна была помочь в получении средств международных организаций для закупки магнитно-резонансного томографа и цифровой маммографа коммунальном учреждении "Вишневская городская больница".
В судебном решении говорится, что впервые такое предложение было высказано 24 января 2017 в кабинете первого заместителя министра, а затем в феврале, а также в июне в ресторане "Катюша" в присутствии Супрун, помощника нардепа и мэра.
В рамках июньской встречи внештатный советник министра Станислав Грещишин приезжал в ЖК "Акварели 2", вероятно, посмотреть на квартиру и передал копию своего паспорта и идентификационного кода для ее оформления. Вероятно, планировалось, что жилье оформят на него.
В июле Грещишин встречался с мэром Вишневого в его кабинете. В ноябре мэр передал ему подписанные экземпляры документов на квартиру: договор купли-продажи имущественных прав на квартиру, предварительный договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и др.
С февраля 2017 по делу проводили негласные следственные действия, а встречи советника Супрун фиксировали.