Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил внедрить уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения в СМИ. "Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, - когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - сказал Бородянский в интервью "Радио Новое время". Он отнес к этому определению манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение "фейков" и искажение информации. "Прелесть какая арийская! Предлагаю идею усилить.

Она, по моему скромному мнению, недостаточно демократическая. Карайте за низменные мысли, подрыв доверия, вероломные обвинения и даже подстрекательские высказывания. Берите, Бородянский, за основу творчество А.Гитлера и Закон против вероломных нападок на государство и партию и защите партийной униформы. «Тот, кто позволяет себе враждебные и подстрекательские высказывания или высказывания, свидетельствующие о низменном образе мыслей, по поводу руководящих лиц государства …, по поводу их распоряжений или созданных ими организаций, которые могут подорвать доверие народа к политическому руководству, наказывается тюремным заключением.» В топку врагов!

Даешь «1984» в турборежиме! Ведь именно за это голосовали избиратели? Или нет? «В конце концов партия объявит, что дважды два — пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой приказ, к этому непременно ведет логика ее власти." - Заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш. Кто такой Владимир Бородянский рассказал известный блоггер Владимир Петров. "Владимир Бородянский, гений украинского телевидения, самый успешный тв-продюсер которому доверили министерства культуры, молодёжи, спорта; и неофициально, только никому не говорите, министерство информации. Ни разу не слышал про этого человека ничего плохо.

Но вчера ему стало скучно и он сам решил назвать себя всеми нелестными эпитетами сразу: Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ. Постойте! Это же тот самый Бородянский который запускал 100 лет подряд в эфир СТБ «Шоу экстрасенсов», шоу с подставными малолетними детьми рассказывающими про сексуальные контакты с родителями и в принципе продававший цирк уродов в вечерний прайм? Проекты ни разу не искажавшие общественное мнение и выдумывавшие информационные поводы. Или не тот?

Может это другой? Как же это, сука, здорово, когда первая публичная новость нового министра культуры, молодёжи и спорта начинается его прямой речью про уголовную ответственность.

Что же вы, Владимир, нам сразу не сказали, что вы правнук Берии? Просились бы в прокуратуру или к Авакову с такими замашками. Кстати, товарищ министерства экстрасенсов», вчера был 12 лунный день, символ 12 дня — сердце. День любви и мудрости. Сердца открываются навстречу милости и божественным откровениям. Добрее нужно быть, культурней и по-молодёжному прогрессивней." - Рассказал Владимир Петров. Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) выступил с резкой критикой инициативы министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который предложил ввести уголовную ответственность за фейки и манипуляции в СМИ. Свое видение процесса глава НСЖУ изложил в Facebook. "Это дикость. К сожалению, каждая новая власть начинает свою работу с желания ограничить СМИ. И при Януковиче, и при Порошенко их окружения пытались ввести уголовную ответственность за клевету. Ни у одного не получилось. Жаль, что команда Зеленского повторяет их ошибки. Атаки на медиа и ограничения свободы слова не помогли старым властям, не помогут и новой. В Украине невозможны цензура и ограничения свободы СМИ. Удивляюсь, как у бывшего медийщика возникло желание ограничить свободу своих бывших коллег. Да, бороться с манипуляциями, ботофермами и фейками надо. Но не за счет запугивания критических или неудобных СМИ и журналистов. Надеюсь, господин министр ознакомится с "передовым" опытом подобной криминализации в Турции, России и Малайзии. Где первыми жертвами таких законов стали правда и критика, а не фейки", - написал Сергей Томиленко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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