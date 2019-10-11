Прелесть какая арийская: вождь экстрасенсов в кресле министра культуры собрался карать СМИ
11.10.2019 16:54
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил внедрить уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения в СМИ.
"Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, - когда люди за деньги искажают общественное мнение.
Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - сказал Бородянский в интервью "Радио Новое время".
Он отнес к этому определению манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение "фейков" и искажение информации.
"Прелесть какая арийская!
Предлагаю идею усилить.
Она, по моему скромному мнению, недостаточно демократическая.
Карайте за низменные мысли, подрыв доверия, вероломные обвинения и даже подстрекательские высказывания.
Берите, Бородянский, за основу творчество А.Гитлера и Закон против вероломных нападок на государство и партию и защите партийной униформы.
«Тот, кто позволяет себе враждебные и подстрекательские высказывания или высказывания, свидетельствующие о низменном образе мыслей, по поводу руководящих лиц государства …,
по поводу их распоряжений или созданных ими организаций, которые могут подорвать доверие народа к политическому руководству, наказывается тюремным заключением.»
В топку врагов!
Даешь «1984» в турборежиме!
Ведь именно за это голосовали избиратели? Или нет?
«В конце концов партия объявит, что дважды два — пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой приказ, к этому непременно ведет логика ее власти." - Заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.
Кто такой Владимир Бородянский рассказал известный блоггер Владимир Петров.
"Владимир Бородянский, гений украинского телевидения, самый успешный тв-продюсер которому доверили министерства культуры, молодёжи, спорта; и неофициально, только никому не говорите, министерство информации. Ни разу не слышал про этого человека ничего плохо. Но вчера ему стало скучно и он сам решил назвать себя всеми нелестными эпитетами сразу: Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ.
Постойте! Это же тот самый Бородянский который запускал 100 лет подряд в эфир СТБ «Шоу экстрасенсов», шоу с подставными малолетними детьми рассказывающими про сексуальные контакты с родителями и в принципе продававший цирк уродов в вечерний прайм? Проекты ни разу не искажавшие общественное мнение и выдумывавшие информационные поводы.
Или не тот?
Может это другой?
Как же это, сука, здорово, когда первая публичная новость нового министра культуры, молодёжи и спорта начинается его прямой речью про уголовную ответственность. Что же вы, Владимир, нам сразу не сказали, что вы правнук Берии? Просились бы в прокуратуру или к Авакову с такими замашками.
Кстати, товарищ министерства экстрасенсов», вчера был 12 лунный день, символ 12 дня — сердце. День любви и мудрости. Сердца открываются навстречу милости и божественным откровениям. Добрее нужно быть, культурней и по-молодёжному прогрессивней." - Рассказал Владимир Петров.
Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) выступил с резкой критикой инициативы министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который предложил ввести уголовную ответственность за фейки и манипуляции в СМИ.
Свое видение процесса глава НСЖУ изложил в Facebook.
"Это дикость. К сожалению, каждая новая власть начинает свою работу с желания ограничить СМИ. И при Януковиче, и при Порошенко их окружения пытались ввести уголовную ответственность за клевету. Ни у одного не получилось.
Жаль, что команда Зеленского повторяет их ошибки. Атаки на медиа и ограничения свободы слова не помогли старым властям, не помогут и новой.
В Украине невозможны цензура и ограничения свободы СМИ. Удивляюсь, как у бывшего медийщика возникло желание ограничить свободу своих бывших коллег.
Да, бороться с манипуляциями, ботофермами и фейками надо.
Но не за счет запугивания критических или неудобных СМИ и журналистов.
Надеюсь, господин министр ознакомится с "передовым" опытом подобной криминализации в Турции, России и Малайзии. Где первыми жертвами таких законов стали правда и критика, а не фейки", - написал Сергей Томиленко.