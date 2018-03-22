Депутаты провалили законопроект, поскольку за несколько минут до этого Рада дала дозволение на арест депутата Савченко и часть депутатов покинули свои места

Спикер Рады Андрей Парубий трижды ставил на голосование внесение проектов №8120 и №8120-1, но депутаты провалили это, поскольку за несколько минут до этого Рада дала согласие на арест депутата Савченко и часть депутатов покинули свои места.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту поддержать любой из зарегистрированных законопроектов об отсрочке подачи первых е-деклараций представителями антикоррупционный общественных объединений.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию , которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларирования. В Понедельник, 27 Марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделения в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции», согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон , согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

В июле 2017 Порошенко зарегистрировал два законопроекта, отменяющие е-декларирования для активистов, но зато - добавляют в законодательство требования о дополнительном отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675) . Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.