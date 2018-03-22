Украинский телеведущий Владимир Остапчук обнародовал первое видео с участием маленького сына. Остапчук: Идем домой Фото: vova_ostapchuk / Instagram "Идем домой", – написал он. Going home) #ostapchukjunior #mountsinai #остапчуки #newbornbaby Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova * ostapchuk) 21 Мар 2018 в 9:24 PDT О рождении второго ребенка Остапчук сообщил 19 марта.Супруга ведущего Елена рожала в одной из частных клиник Торонто.Эван Александр – второй ребенок пары. У них также есть четырехлетняя дочь Эмилия.Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".Сейчас Остапчук ведет проект "Инспектор. Города" на канале "1+1". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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