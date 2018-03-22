Погода, Новости, загрузка...
Остапчук качает на руках новорожденного сына
22.03.2018 16:37
Украинский телеведущий Владимир Остапчук обнародовал первое видео с участием маленького сына. Остапчук: Идем домой Фото: vova_ostapchuk / Instagram "Идем домой", – написал он.

Going home) #ostapchukjunior #mountsinai #остапчуки #newbornbaby

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova * ostapchuk) 21 Мар 2018 в 9:24 PDT
О рождении второго ребенка Остапчук сообщил 19 марта.Супруга ведущего Елена рожала в одной из частных клиник Торонто.Эван Александр – второй ребенок пары. У них также есть четырехлетняя дочь Эмилия.Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".Сейчас Остапчук ведет проект "Инспектор. Города" на канале "1+1".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить