Михаил Подоляк

Может ли быть профессиональной журналистика в таком обществе?

Профессионализм, копание в деталях, часы, проведённые в сравнительно-аналитических раздумьях - уже давно редкость в наших широтах.

Потому что современное общество слишком часто предпочитает понты, выпендрёж, агрессию, истерический крик.

У нас, по сути, умирают все профессии, требующие интеллекта, скрупулезности и постоянной работы над собой).

Риторический вопрос. Она точно такая же.

Поспешная, неподготовленная, неряшливая, косноязычная, не-интеллектуальная...

Журналисты предпочитают строго нарциссические «я-форматы» -

«а как я выгляжу на фуд-корте рядом с президентом?

Неплохие сэлфи у нас получились?

Как я его срезала крутым вопросом?»...

Бесконечное самолюбование - это первое, что убивает профессию. Потому что кому нужно покупать чужое инфантильное Я?)

Понятно ведь, что в итоге наш журналист все равно продаст не отстранений факт, а только себя любимого - в кадре, в вопросе, в том, какой же я крутой)...



... Неспособность кропотливо готовиться, изучать матчасть и предысторию предмета обсуждения, рыться в скучных деталях, проникать в суть.

Таковы основы успешной карьеры сегодня).

Потрясающая поверхностность, которая идеально дополняется тотальной невнимательностью.

Многократно повторяемые вопросы практически в идентичных интонациях - это и есть содержание нынешней журналистики.

Вчера представители 152 изданий задали 342 вопроса в общей сложности.

И? Где ответы на базовые сомнения?

Вина ли в том президента, который готов был отвечать?

Задавайте правильно...



... Неспособность держать удар. Быть на равных, проявляя уважение при этом. Нет. Только две крайности. Либо непонятное высокомерие. С такой себе фанаберией -

«я, мы тут.. ну что Вы там говорите»..

Либо самое простенькое лизоблюдство - заискивающая улыбочка, верноподданническое попискивание..



Все это выглядело крайне безобразно.

Или, скорее, слишком провинциально.

И да, именно в таком объёме, в таком количестве, и в таком хронометраже это стало слишком конечно...

Очевидно, почему журналист уже давно не знак качества...

Почему медиа практически ни на что не влияют.

Скорее, сами по себе.

И читают их просто как фантазии по заказу.

А чтобы «влияние» все-таки возникло, клиент должен организовать массовый повтор жур-сообщения через бот-ферму...

Почему падают тиражи и рынок сильно беден на бренды?)

Да потому что интуитивно никто не хочет покупать инфантильные проекты...



... Но речь уже не только о журналистике.

Скорее, у нас сейчас и не может продаваться другой медийный продукт, в котором больше смыслов, обсуждений и меньше желтого хайпа.

Не думаю, что у организаторов вчерашнего действа был особый умысел на то, чтобы подчеркнуть низкие профессиональные качества украинского журналиста.

Но именно это и стало едва ли не важнейшим выводом.

Гниение всегда начинается с «говорящих голов», которые должны формировать общественную повестку, но которые в принципе не способны этого сделать...