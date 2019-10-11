У нас, по сути, умирают все профессии, требующие интеллекта, скрупулезности и постоянной работы над собой).
Потому что современное общество слишком часто предпочитает понты, выпендрёж, агрессию, истерический крик.
Профессионализм, копание в деталях, часы, проведённые в сравнительно-аналитических раздумьях - уже давно редкость в наших широтах.
Может ли быть профессиональной журналистика в таком обществе?
Риторический вопрос. Она точно такая же.
Поспешная, неподготовленная, неряшливая, косноязычная, не-интеллектуальная...
Журналисты предпочитают строго нарциссические «я-форматы» -
«а как я выгляжу на фуд-корте рядом с президентом?
Неплохие сэлфи у нас получились?
Как я его срезала крутым вопросом?»...
Бесконечное самолюбование - это первое, что убивает профессию. Потому что кому нужно покупать чужое инфантильное Я?)
Понятно ведь, что в итоге наш журналист все равно продаст не отстранений факт, а только себя любимого - в кадре, в вопросе, в том, какой же я крутой)...
... Неспособность кропотливо готовиться, изучать матчасть и предысторию предмета обсуждения, рыться в скучных деталях, проникать в суть.
Таковы основы успешной карьеры сегодня).
Потрясающая поверхностность, которая идеально дополняется тотальной невнимательностью.
Многократно повторяемые вопросы практически в идентичных интонациях - это и есть содержание нынешней журналистики.
Вчера представители 152 изданий задали 342 вопроса в общей сложности.
И? Где ответы на базовые сомнения?
Вина ли в том президента, который готов был отвечать?
Задавайте правильно...
... Неспособность держать удар. Быть на равных, проявляя уважение при этом. Нет. Только две крайности. Либо непонятное высокомерие. С такой себе фанаберией -
«я, мы тут.. ну что Вы там говорите»..
Либо самое простенькое лизоблюдство - заискивающая улыбочка, верноподданническое попискивание..
Все это выглядело крайне безобразно.
Или, скорее, слишком провинциально.
И да, именно в таком объёме, в таком количестве, и в таком хронометраже это стало слишком конечно...
Очевидно, почему журналист уже давно не знак качества...
Почему медиа практически ни на что не влияют.
Скорее, сами по себе.
И читают их просто как фантазии по заказу.
А чтобы «влияние» все-таки возникло, клиент должен организовать массовый повтор жур-сообщения через бот-ферму...
Почему падают тиражи и рынок сильно беден на бренды?)
Да потому что интуитивно никто не хочет покупать инфантильные проекты...
... Но речь уже не только о журналистике.
Скорее, у нас сейчас и не может продаваться другой медийный продукт, в котором больше смыслов, обсуждений и меньше желтого хайпа.
Не думаю, что у организаторов вчерашнего действа был особый умысел на то, чтобы подчеркнуть низкие профессиональные качества украинского журналиста.
Но именно это и стало едва ли не важнейшим выводом.
Гниение всегда начинается с «говорящих голов», которые должны формировать общественную повестку, но которые в принципе не способны этого сделать...