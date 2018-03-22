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|В Таиланде в результате столкновения двухэтажного автобуса и грузовика погибли 18 человек
|22.03.2018 16:53
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За попередньою інформацією консула, українців немає серед загиблих та постраждалих під час ДТП у #Таїланд 21 березня 2018-го. pic.twitter.com/8MWuae3yHR— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 березня 2018 р.
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