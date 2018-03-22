Украинцев между пострадавших и погибших в ДТП в Таиланде нет, заявили в МИД Украины. В ДТП погибли 18 человек Фото: ЕРА Жертвами ДТП стали 18 человек, пострадали 32. Автобус с 50 пассажирами возвращался в северо-восточную провинцию Каласин из провинции Чантабури.После столкновения оба водителя потеряли управление, автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево. 15 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице.В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что украинцев, по предварительной информации, между погибших и пострадавших нет. За попередньою інформацією консула, українців немає серед загиблих та постраждалих під час ДТП у #Таїланд 21 березня 2018-го. pic.twitter.com/8MWuae3yHR — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 березня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дтп человек автобус погибли украинцев Теги: мир