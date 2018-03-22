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В России журналистов, бойкотируют Госдуму, лишили аккредитации
22.03.2018 16:55
В России журналистов, бойкотируют Госдуму, лишили аккредитации
В Госдуме также появился стоп-список журналистов, которым руководствуются сотрудники Федеральной службы охраны, которые охраняют здание
Государственная дума России избавит аккредитации издание, журналисты которых отказались от работы в нижней палате парламента на фоне скандала вокруг обвинений в адрес председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
В России журналистов, бойкотируют Госдуму, лишили аккредитации Фото: detector.media

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет " Радио Свобода".

Телеканал "Дождь" сообщает, в Госдуме также появился стоп-список журналистов, которым руководствуются сотрудники Федеральной службы охраны, которые охраняют здание.

Напомним, сразу несколько СМИ - "Дождь", РБК, "Эхо Москвы" и RTVI - объявили о бойкоте Госдумы после того, как ее комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах. Издание заявили, что отзывают своих корреспондентов из нижней палаты парламента России.

В пресс-службе Кремля ситуацию комментировать отказались.

В непристойном поведении Слуцкого открыто обвинили корреспондент русской службы "Би-би-си" Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер "Дождя" Дарья Жук.

После этого председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал журналисток сменить работу, если оно не чувствуют себя в безопасности во время работы в парламенте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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