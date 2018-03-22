Служба безопасности Украины и Генпрокуратура спасли много жизней, предотвратив теракты и разоблачив российскую спецоперацию. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал задержание внефракционного нардепа Надежды Савченко. Порошенко поблагодарил военных, которые "не поддались на провокации" Фото: ЕРА "Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины Также спасибо офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и кстати проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", – подчеркнул президент.Только объединившись, можно выстоять в широкомасштабной гибридной войне, отметил Порошенко."Цель российской спецоперации – посеять беспорядок и уничтожить Украинское государство", – написал он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1233994750068248 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали.Депутат утверждала, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация. Выступая в парламенте, Савченко назвала коллег-депутатов "внутренними врагами Украины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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