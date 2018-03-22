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|Отравление Скрипаля Литва рассматривает возможность высылки российских дипломатов
|22.03.2018 17:03
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В частности власти страны могут расширить список МагнитскогоПрезидент Литвы заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего российского шпиона в британском Солсбери 4 марта.
Об этом сообщает The Associated Press.
"Мы рассматриваем такие меры", - заявила президент страны Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания.
"Меры могут быть разнообразными, включая депортацию лиц, определенных нами, в частности работников разведки, а также расширение списка Магнитского", - Читу Delfi заявление Грибаускайте.
Она отметила, что срывы работы российской разведывательной сети во всех европейских странах является совместным задача стран-членов ЕС.
Сообщается, что на саммите Евросоюза в четверг в Брюсселе Грибаускайте заявила, что предлагает свою полную поддержку правительства британского премьер-министра Терезы Мэй.
Отметим, Польша тоже может отреагировать на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери на национальном уровне или в коалиции с другими государствами.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.