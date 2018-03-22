Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера Савченко пока не знает, будет ли собирать митинги в поддержку задержанной. Савченко задержали 22 марта Фото: ЕРА "Собрала необходимые вещи, которые разрешены – без металла, без шнурков", – сказала Савченко.Она отметила, что утром нардеп взяла сумку с собой в Верховную Раду."Надежда знала что такое Иуды, 30 серебряников от этих, извините, гнид, которые сливают украинцев", – добавила сестра депутата. Савченко сказала, что пока не знает, будет ли собирать митинги в поддержку задержанной сестры, но надеется на поддержку украинцев. Так же она предположила, что меру пресечения ей могут избрать уже до конца суток.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе сегодняшнего заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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