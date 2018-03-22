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|Жебривского заметили в Дубае в 5-звездочном отеле, - журналист (фото)
|22.03.2018 17:11
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Стоимость проживания - около $ 1 тысПредседатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отдыхает на пляжном курортах в Дубае.
Фото: Сергій Іванов / Facebook
Соответствующие фото выложил в Facebook блогер Сергей Иванов.
"Давайте искренне, от души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ" , - написал он.
Стоимость проживания - около $ 1 тыс, сообщил блогер.
"И оставьте ваши плебейские предрассудки - просто на Славкурорт еще не сезон. Хорошего отдыха" , - написал он.
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