Певица Мадонна обнародовала видео с участием своей приемной дочери. Мадонна: Быть настоящей Фото: madonna / Instagram Певица не указала, кто именно из удочеренных ею близнецов запечатлен на видео во время исполнения ритмичного танца – Стелла или Эстер."Быть настоящей", – написала певица. To Be Real ..........., * ‍ * * ‍ * * ‍ * * ‍ * * ‍ * * ‍ * * ‍ * * ‍ * #rebeltwin * #freestyle Публикация от Madonna (@madonna) 20 Мар 2018 в 5:11 PDT Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити в штате Мичиган. В 1978 году Мадонна переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала она была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.У певицы четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер.Родные дети Мадонны – сын Рокко и дочь Лурдес. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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