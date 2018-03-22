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Дыминский вышел из числа бенефициарных владельцев телеканала ZIK
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22.03.2018 17:33
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После выхода бизнесмена Петра Дыминского из числа владельцев
телеканала ZIK его бенефициарными собственниками остались его жена
Елена, а также дочери Жанна и Анастасия. Дыминский (в центре)
подозревается в совершении смертельного ДТП Фото: fckarpaty.com
Владельцами остаются Елена Дыминская (жена бизнесмена), Жанна
Дыминская и Анастасия Дыминская (дочери).Нацсовет также назначил
внеплановую проверку телеканала, вещающего в цифровой сети МХ-5.
Причина – нарушения, зафиксированные 20 февраля, в день Героев
Небесной сотни, и 1 марта, в 75-ю годовщину Корюковской трагедии. В
эти дни в эфире не была минимум раз в два часа озвучена информация
о дне памяти в эфирном времени до 7.00.Дыминский подозревается в
совершении ДТП со смертельным исходом 18 августа 2017 года в
Яворовском районе Львовской области. Тогда произошла авария с
участием автомобиля Дыминского, жертвой стала 31-летняя Наталья
Трила.23 августа Дыминский не явился на допрос по делу о
ДТП. По данным "Українських новин", миллионер выехал в
Швейцарию.12 декабря полиция сообщила Дыминскому о
подозрении. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и
предоставил дозволение на задержание бизнесмена и доставку его в
суд для избрания меры пресечения в виде содержания под
стражей.Министерство внутренних дел
Украины объявило Дыминского в розыск. 16 декабря
документы о розыске и экстрадиции бизнесмена были переданы в
Генеральный секретариат Интерпола.15 декабря телеканал ZIK
распространил заявление, в котором связал вручение подозрения
Дыминскому и возможное объявление его в международный розыск с
отказом передать телеканал "в управление на три года"
представителям власти.Адвокат Николай Лысый заявил, что по
состоянию на 17 января 2018 года Дыминский не находился в базе
розыска Интерпола.13
февраля пресс-служба футбольного клуба "Карпаты"
сообщила, что президент клуба Дыминский находится в Турции,
где наблюдает за ходом подготовки команды к возобновлению сезона в
Премьер-лиге.21 февраля Лысый заявил, что Апелляционный суд
Киева отменил заочный арест бизнесмена.21 марта ZIK
заявил о готовящейся в ближайшее время силовой атаке на телеканал,
подготовленной Администрацией Президента Украины.В декабре 2017
года на телеканале заявили, что к Дыминскому обращались от
имени Администрации Президента, чтобы тот передал канал "в
управление на три года".
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